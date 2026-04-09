DIF Puebla Capital inaugura taller de estilismo para adultos mayores

Como parte de las alianzas establecidas para promover el desarrollo integral de quienes más lo necesitan, el Gobierno de la Ciudad, que encabeza el alcalde Pepe Chedraui, a través del DIF Puebla Capital, bajo el liderazgo de la presidenta del Patronato, MariElise Budib, inauguraron el recién renovado “Taller de Cortes y Peinado”, de la Coordinación de Adultos Mayores.

Este espacio fue renovado en su totalidad y equipado gracias al impulso social de la cadena de tiendas de conveniencia OXXO, bajo los lineamientos que rigen su programa “Huellas Mayores”. Al respecto, el director de Programas y Desarrollo del DIF Puebla Capital, Gerardo Sánchez, expresó su agradecimiento a la empresa por dicha contribución.

“Este taller no es únicamente un espacio para aprender técnicas de estilismo, es un lugar donde se fortalece la autoestima, se fomenta la creatividad y se promueve la independencia. Para muchos de nuestros adultos mayores significa la oportunidad de redescubrir habilidades, de sentirse productivos y seguir construyendo sueños sin importar la edad”, comentó.

Las personas adultas mayores tendrán la posibilidad de aprender estilismo, sin necesidad de adquirir equipo o materiales, ya que el taller fue equipado con cuatro sillas tipo estética, espejos y estantes; además, se entregaron herramientas indispensables como rizadores, secadoras, planchas para cabello, peines, cepillos, tijeras y pinzas, así como suministros como champú, acondicionador, tintes, cremas, toallas y guantes, entre otros.

“¿Qué es lo que buscamos? No solamente es que vengan y que tengan un espacio donde aprender, sino que también, de alguna manera, puedan emplear los talleres que a ustedes se les ofrecen, que son totalmente gratuitos, y, sobre todo, que si alguna o alguno de ustedes decide iniciar un negocio, tengan las herramientas para poder sobresalir”, señaló el coordinador de Adultos Mayores del SMDIF, Raúl Zerón.

Finalmente, el gerente de Plaza Angelópolis, de la cadena comercial OXXO, Víctor Raúl Sanabria, agradeció a la presidenta del Patronato del DIF Puebla Capital, MariElise Budib, la apertura para trabajar en conjunto y beneficiar a este sector de la población.

“Nuestros programas que buscan beneficiar a nuestros vecinos y parte de nuestra responsabilidad social es seguir impulsando y seguir apoyando a estas comunidades que más lo necesitan como parte de ser buen vecino, y muestra de ello es este programa que tenemos con el DIF apoyando a los adultos mayores a través de nuestro programa Huellas Mayores, donándoles las clases, los equipos que necesitan para iniciar un pequeño negocio en sus casas o con su familia, y que se puedan ir apoyando”, explicó.

De esta forma, el Gobierno de la Ciudad, que encabeza Pepe Chedraui, continúa buscando oportunidades empresariales para mejorar la oferta de talleres y cursos dirigidos a las personas adultas mayores, y así brindarles nuevas opciones para su ocupación personal y profesional.

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