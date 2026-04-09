Aumentan salarios a trabajadores sindicalizados de San Pedro Cholula

Este jueves, la presidenta municipal de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández, y el secretario general de la CTM Puebla, Leobardo Soto, dieron a conocer el Convenio Salarial y Contractual 2026 para las y los trabajadores del sindicato “Luis Cabrera”, el cual fue firmado por ambas autoridades.

En su intervención, Leobardo Soto reconoció a Tonantzin Fernández por la transparencia en el manejo de los recursos destinados a las y los trabajadores sindicalizados, destacando que, de manera histórica, se han incrementado las percepciones de la base trabajadora por segundo año consecutivo.

Por su parte, Tonantzin Fernández expresó su reconocimiento a las y los trabajadores que diariamente aportan su esfuerzo para fortalecer la operatividad del Ayuntamiento. Señaló que estos ajustes a sus percepciones representan una forma de agradecer su entrega y compromiso, al tiempo que aseguró que próximamente se sumarán más beneficios.

Además del incremento directo del 4.5% al salario, se contemplan aumentos en prestaciones como:

Apoyo para adquisición de productos básicos

Aguinaldo

Prima vacacional

Despensas

Apoyo para útiles escolares

Servicios funerarios

Asimismo, se incluye la entrega de uniformes de trabajo, entre otros apoyos y permisos, que en conjunto representan un incremento total del 15.4%.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de San Pedro Cholula refrenda su compromiso de ser una administración de puertas abiertas, que trabaja de la mano con el sindicato en beneficio no solo de las y los trabajadores, sino también de sus familias.

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