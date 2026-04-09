Alejandro Armenta recorre sede del Mundial de Tiro con Arco

El estado de Puebla se consolida como escenario de talla mundial con la Primera Etapa de la Copa del Mundo de Tiro con Arco Puebla 2026, donde atletas de más de 32 países compiten en el ranking internacional en el Parque del Arte. El gobernador Alejandro Armenta Mier y el director de la Comisión Nacional del Deporte (CONADE), Rommel Pacheco Marrufo, alentaron a las y los competidores, al reconocer su disciplina y entrega en una justa que posiciona a la entidad en el mapa global del deporte.

El titular del Ejecutivo celebró las dos medallas de bronce obtenidas por los equipos femenil y varonil e invitó a las familias poblanas a vivir la final de la justa deportiva durante el fin de semana. “Por eso somos la sede principal de los Juegos CONADE con el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum”, expresó. Armenta Mier informó que se instalarán sedes de Tiro con Arco en el Parque Ecológico, la Unidad Deportiva Mario Vázquez Raña y Flor del Bosque, donde se podrán inscribir niñas, niños y jóvenes.

Durante un acercamiento con los atletas, Rommel Pacheco destacó a Puebla como sede de grandes eventos deportivos que contribuyen a la reconstrucción del tejido social, al generar espacios de convivencia, inspiración y desarrollo para las juventudes. “Este tipo de competencias les sirven a las y los competidores en su preparación rumbo a Los Ángeles 2028”, señaló. Por otra parte, recordó que la inauguración de la Olimpiada Nacional CONADE será el 16 de abril en el Estadio GNP.

La presidenta de la Asociación de Tiro con Arco en Puebla, Alejandra Marciano Mendoza, celebró que el Gobierno Federal y el Estado apoyen esta disciplina con nuevos espacios que se convertirán en semillero de talentos, que se fortalecerán con la operación de la Universidad del Deporte.

Los deportistas agradecieron las atenciones brindadas en la entidad, en particular la organización, el traslado y la alimentación, lo que les permitió concentrarse en su desempeño. Asimismo, expresaron que se llevan una grata impresión de Puebla por su hospitalidad y calidad en la organización. En este contexto, el gobernador Alejandro Armenta Mier y el director de CONADE, Rommel Pacheco, también convivieron con las familias que asistieron.

Posteriormente, el gobernador Alejandro Armenta Mier y Rommel Pacheco recorrieron la sede de este campeonato instalada en el Zócalo poblano y donde este viernes se realizará la ceremonia de premiación.

Este encuentro deportivo refleja la visión de impulso al bienestar y al desarrollo integral que promueve la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al reconocer en el deporte una herramienta clave para fortalecer comunidades y abrir oportunidades para las nuevas generaciones.

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