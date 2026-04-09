Texmelucan firma convenio para profesionalizar a servidores públicos

El presidente municipal de San Martín Texmelucan, Juan Manuel Alonso Ramírez, firmó el convenio de colaboración con el Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla, con el objetivo de fortalecer la gestión pública municipal para mejorar la atención a los texmeluquenses.

El alcalde Juan Manuel Alonso precisó que este convenio busca ampliar la capacitación y profesionalización de los servidores públicos debido a la constante evolución en la que se encuentra Texmelucan, por ser uno de los municipios más relevantes en el Estado.

El presidente del Consejo del IAP, Mario Alberto Rincón González, destacó que el Gobierno Municipal es el primero en el Estado en firmar un convenio de colaboración con el instituto, reafirmando el compromiso que tiene el Gobierno Municipal de transformar la administración en una gestión más eficiente y cercana a la gente.

En esta firma de convenio estuvieron presentes la síndica municipal, regidoras, regidores, secretarios y personal académico del Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla.

El Gobierno Municipal, que preside Juan Manuel Alonso, reafirma su compromiso de fortalecer la profesionalización y la capacitación continua del personal en beneficio de una mejor atención a la población.

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