Texmelucan inicia pavimentación de calle Puebla en Temaxcalac

El Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan, a través de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, inició los trabajos de pavimentación con concreto hidráulico de la calle Puebla en la junta auxiliar de San Baltazar Temaxcalac, con una inversión superior a los 8 millones 300 mil pesos.

El presidente municipal Juan Manuel Alonso mencionó que esta vialidad es prioritaria debido a que conecta a las comunidades de San Baltazar Temaxcalac y San Lucas Atoyatenco; además, es una vialidad con gran flujo vehicular.

Por su parte, el Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, José Jaime Sánchez Cuevas, destacó que la obra contempla la pavimentación con concreto de más de 3 mil 400 metros cuadrados, beneficiando a más de 20 mil habitantes.

En este evento, se contó con la presencia de la presidenta del Sistema Municipal DIF, Karla González Martínez, regidores, secretarios y funcionarios municipales, así como del presidente auxiliar, Francisco Moreno Nieves, quien reconoció el trabajo de las autoridades municipales para atender obras que benefician a la ciudadanía y que contribuyen a un mejor futuro.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Texmelucan continúa trabajando para mejorar la infraestructura del municipio, a través de la ejecución de obras prioritarias para los texmeluquenses.

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