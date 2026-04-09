Gobierno de Puebla regulariza terrenos para vivienda de policías

El gobernador Alejandro Armenta Mier informó que su administración avanza en la regularización de 50 hectáreas de terrenos que se destinarán a la construcción de viviendas para elementos de los cuerpos de seguridad.

En el marco del Día de la y el Policía Estatal, el mandatario afirmó que seguirá insistiendo en su llamado para que desarrolladores inmobiliarios que “han ganado mucho” en la entidad realicen la donación de predios para lograr una reserva de 120 hectáreas para dicha iniciativa.

Subrayó que la intención de su administración es que policías y personal de los cuerpos de emergencia puedan acceder a un “pie de casa”, una vivienda a través de organismos como CONAVI, INFONAVIT e ISSSTEP, o al menos a un lote en zonas urbanizadas que les permita iniciar su patrimonio.

“Queremos que los cuerpos de seguridad tengan el derecho a la vivienda, por lo menos un terreno en un lugar correctamente urbanizado”, afirmó.

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En ese sentido, dijo que ya se están regularizando las primeras 50 hectáreas, aunque no mencionó en qué lugar se ubican.

Hace casi un año, el 11 de abril de 2025, el gobernador informó que se desarrollaría un programa de vivienda para 14 mil 500 elementos de seguridad, con una inversión estimada de 145 millones de pesos.

Incluso, hizo un llamado a Grupo Proyecta a ser socialmente responsables con las y los poblanos y donar dos hectáreas de terreno a la administración estatal, en retribución a las ganancias obtenidas por la inmobiliaria con desarrollos en Lomas de Angelópolis.

Aunque hubo negativa de dicha inmobiliaria, otros empresarios sí accedieron a donar predios y en junio de 2025, se informó que ya contaban con 60 hectáreas para el desarrollo de las viviendas.

Editor: César A. García

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