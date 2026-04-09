Rector de la UDLAP presenta informe anual y Plan Estratégico

El rector de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), Luis Ernesto Derbez Bautista, presentó su informe anual al frente de la institución y entregó el Plan Estratégico para el desarrollo de la casa de estudios.

Frente a la comunidad estudiantil, explicó que el documento se compone de una visión de largo plazo y enfoque de mejora continua, así como la visión institucional y las estrategias de la sociedad.

Lo anterior —señaló— se sustenta en la investigación con impacto, transformación digital y la expansión institucional, ámbitos con un enfoque coherente frente a los retos contemporáneos de la educación superior.

El informe indica que hay 9 mil 451 estudiantes matriculados, 3 mil 78 de nuevo ingreso y 540 de maestría de nuevo ingreso, de los cuales el 85 por ciento son becados, un estimado de 988 millones de pesos en becas.

En cuanto a su planta docente, hay 736 profesores como claustro académico, 260 de tiempo completo, de los que el 99 por ciento tienen posgrado, el 80 por ciento grado terminal y el 18 por ciento son extranjeros.

Derbez Bautista celebró las diferentes acreditaciones que ha conseguido la UDLAP, como la reacreditación institucional nivel VI para el periodo 2025-2035 de la Southern Association of Colleges and Schools (SACSCOC).

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En el informe resalta la encuesta de satisfacción de egresados, en la que se señala que el 96 por ciento de los mismos estuvieron satisfechos al formar parte de la comunidad universitaria, así como la atención de sus profesores.

Asimismo, el 97 por ciento de los egresados fueron contratados durante su primer año de egreso y el 81 por ciento dijo tener mejor sueldo que la media nacional.

Por otra parte, señaló como pilares de la estabilidad financiera en 2025 el compromiso social para asegurar el acceso y la permanencia estudiantil, el fortalecimiento de los servicios alimentarios y una tasa de retención del 98.8 por ciento.

Por otra parte, señaló como pilares de la estabilidad financiera en 2025 el compromiso social en asegurar el acceso, la permanencia y la educación educativa, el incremento en ingresos de servicios alimentarios y la retención del 98.8 por ciento de los estudiantes.

Finalmente, destacó la generación de 177 mil 503 millones de pesos del Sorteo UDLAP con los 320 mil boletos emitidos y 17 mil 822 colaboradores.

Editor: César A. García

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