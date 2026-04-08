SEDIF reporta avances en adopciones y atención a menores

Con el compromiso de garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir en familia, el Consejo Técnico de Adopciones del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) celebró su primera sesión ordinaria del 2026, en la que se informó a la presidenta del Patronato, Ceci Arellano, sobre el estado que guarda el Departamento de Adopciones del organismo.

Durante la sesión, la titular del departamento, Cecilia Bonilla Martínez, dio a conocer importantes avances: la promoción de tres juicios orales de adopción, así como la autorización para el inicio de dos más, lo que refleja el impulso a procedimientos más ágiles y transparentes en beneficio de la niñez poblana.

Señaló que en el transcurso del presente año, también se han recibido 12 nuevas solicitudes de adopción; dio cuenta de la renovación de un certificado de idoneidad, un informe de adoptabilidad y agregó que se le ha brindado seguimiento a 12 procesos post-adoptivos, a fin de corroborar las condiciones en las que se encuentran las infancias que recientemente se han incorporado a sus nuevas familias. Estas acciones, fundadas en la bioética social que promueve el gobernador Alejandro Armenta Mier, garantizan el acompañamiento institucional antes, durante y después de cada proceso.

De igual forma, se destacó el ingreso de una familia estadounidense al Registro Estatal de Familias de Acogimiento Preadoptivo en su modalidad internacional, lo que amplía las posibilidades para que más niñas y niños encuentren un hogar. Por último, se informó que actualmente 284 menores de edad se encuentran bajo tutela del SEDIF, en casas de asistencia social públicas y privadas, de ahí la importancia de fortalecer los mecanismos que permitan restituir su derecho a vivir en un entorno familiar seguro y estable.

Con estas acciones, el organismo refrenda su compromiso de trabajar con responsabilidad, sensibilidad, apego a la ley y en armonía con la visión humanista de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para construir más historias de vida en familia.

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