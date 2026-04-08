Texmelucan intensifica trabajos de bacheo en vialidades principales

Con el objetivo de mejorar la funcionalidad de vialidades, el Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, continúa realizando trabajos de bacheo en zonas estratégicas del municipio.

La Secretaría de Servicios Públicos, a cargo de Sergio Castro Vargas, llevó a cabo los trabajos de bacheo en las siguientes calles: Libertad Sur, Calle Mártires 7 de Enero en la colonia El Carmen, Calle Estado de Tlaxcala y Estado de Veracruz en la colonia La Santísima en la cabecera municipal.

Cabe destacar que se continuarán las acciones de bacheo en Boulevard Xicoténcatl, calle 5 de Mayo, 16 de Septiembre, Josefa Ortiz de Domínguez, Reforma, entre otras de la cabecera municipal; mientras que en la comunidad de El Moral, se atenderán las calles: Álvaro Obregón y la carretera El Moral; además, en San Francisco Tepeyecac se bachearán las calles Adolfo López Mateos y Porfirio Díaz.

Por lo anterior, se exhorta a la población a tomar precauciones para evitar contratiempos, considerando rutas alternas mientras se realizan labores de bacheo en las vialidades.

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