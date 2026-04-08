DIF Texmelucan fomenta inclusión con conferencia sobre autismo

En el marco del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, que se conmemora el 2 de abril, el Sistema Municipal DIF de San Martín Texmelucan, a través de la Dirección del Centro de Rehabilitación Integral (CRI), presentó la conferencia “Más allá del diagnóstico: vivir y entender el autismo”, impartida por Sandra Luz Escorza Melo.

La presidenta del SMDIF, Karla González, destacó la relevancia de generar espacios de inclusión y empatía que permitan a las personas con autismo desarrollarse en un entorno seguro que favorezca la convivencia de las familias.

Durante la conferencia, Sandra Luz Escorza compartió experiencias que contribuyen a entender las conductas de personas diagnosticadas con el Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Cabe señalar que en el CRI de Texmelucan se ofrece diagnóstico, atención y terapias que contribuyen al desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes, brindando acompañamiento a las familias.

En este evento se contó con la presencia de la diputada local Guadalupe Yamak Taja; regidoras y regidores, así como funcionarios municipales.

Con estas acciones, el Sistema Municipal DIF reafirma su compromiso con el bienestar de las familias, brindando espacios que promueven la inclusión, el desarrollo integral y la sana convivencia.

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