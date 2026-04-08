San Andrés Cholula inicia entrega de fertilizantes a productores

Con el propósito de fortalecer el campo y mejorar la productividad agrícola, la presidenta municipal de San Andrés Cholula, Lupita Cuautle, realizó la primera entrega de fertilizantes a familias productoras del municipio.

Durante su mensaje, la edil subrayó que el campo es un pilar fundamental para el desarrollo económico y social, por lo que su administración escucha las necesidades e impulsa acciones que contribuyan a mejorar la calidad y la cantidad de los cultivos mediante prácticas agrícolas más eficientes.

Por su parte, Jesús Gregorio Paisano, secretario de Desarrollo Económico y Sector Agropecuario, indicó que a través del programa “Cultivando el Campo Contigo” se beneficia de manera directa a 800 familias agricultoras con la entrega de 160 toneladas de fertilizante, insumo que permitirá aumentar la producción en más de 400 hectáreas de cultivos como maíz, frijol, verduras y legumbres.

En esta primera etapa se realizó la entrega para 400 familias productoras, quienes recibieron cuatro bultos de fertilizante de 50 kilogramos cada uno. Las y los beneficiarios pertenecen a las juntas auxiliares de San Luis Tehuiloyocan, Santa María Tonantzintla y San Rafael Comac. La segunda entrega se llevará a cabo en San Bernardino Tlaxcalancingo en los próximos días.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de San Andrés Cholula contribuye a una producción más sustentable y competitiva, respaldando a las familias sanandreseñas dedicadas a la agricultura.

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