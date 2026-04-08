Doble accidente con tráileres paraliza la autopista Puebla-Orizaba

Un par de accidentes automovilísticos, en los que se vieron involucrados al menos 10 tráileres, mantienen completamente paralizada la autopista Puebla-Orizaba, en el tramo de las Cumbres de Maltrata, con dirección a Veracruz, desde la tarde de este martes.

El doble percance se registró en los kilómetros 225 y 227, a unos metros de distancia entre sí, poco antes de las 17:00 horas. En el primer incidente, a la altura del kilómetro 227, se observa una camioneta blanca volcada, aparentemente tras ser impactada por un tráiler tipo pipa. En tanto, en el kilómetro 225 se reporta la colisión de al menos ocho tráileres y varios vehículos particulares; dos de estas unidades quedaron prensadas entre los vehículos de carga.

Aunque no se han dado a conocer las causas exactas, de manera preliminar se atribuye el accidente a la densa neblina en la zona de las Cumbres de Maltrata, aunada a la falta de precaución y al exceso de velocidad.

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En videos difundidos por conductores se aprecia el momento en que personas intentan rescatar a lesionados que quedaron atrapados en una de las unidades, además de solicitar auxilio a personal de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE).

En el lugar se encuentran elementos de la Guardia Nacional (GN), quienes abanderan la zona del siniestro, mientras que grúas realizan maniobras para retirar las unidades accidentadas. Se espera información oficial sobre el número de personas lesionadas.

Editor: César A. García

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