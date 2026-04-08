Omar Muñoz entrega equipo a comedor de la Estancia de Día

Con el propósito de mejorar la atención de los adultos mayores, el presidente municipal de Cuautlancingo, Omar Muñoz, entregó equipo nuevo en el comedor de la Estancia de Día, ubicada en la Reserva Territorial Quetzalcóatl; lo anterior, como parte de una estrategia de coordinación interinstitucional con el Gobierno del Estado y con el Sistema Estatal DIF.

Acompañado de la presidenta del Sistema Municipal DIF (SMDIF), Tere Alfaro, el edil destacó que con este hecho el municipio fortalece los servicios que se ofrecen para dicho sector poblacional, toda vez que contar con un mejor equipamiento permite a los adultos mayores enriquecer su calidad de vida.

Y es que dicho programa beneficia a personas adultas mayores de entre 60 y 80 años con la entrega de más de mil 180 desayunos mensuales, además de ofrecer una atención integral que incluye alimentación, convivencia y actividades para el cuidado de la salud.

Omar Muñoz agregó que el trabajo coordinado con el Gobierno del Estado, con el Sistema Estatal DIF y con la Microrregión 18 amplía las posibilidades de actuar con mucho mayor eficiencia en el otorgamiento de servicios a la población, especialmente para los abuelitos.

“No se cobra ni un solo peso, porque ustedes ya aportaron al municipio y hoy nos corresponde retribuirles con espacios dignos”, expresó.

Finalmente, reiteró que su administración continuará con inversiones en este tipo de espacios: “Vamos a seguir trabajando para que cuenten con lugares de recreación y convivencia”, señaló.

Por su parte, la presidenta del SMDIF, Tere Alfaro, subrayó la importancia de este logro al consolidar el trabajo realizado en la estancia: “Hoy somos una estancia reconocida, con mejores condiciones para atender a nuestras abuelitas y abuelitos”, afirmó.

Por último, el delegado de la microrregión 09, Rigoberto Ortiz Osorio, reconoció el trabajo coordinado entre autoridades. “Cuando se trabaja con compromiso y cercanía, hay resultados que benefician directamente a la gente”, señaló.

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