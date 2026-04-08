SEDIF concluye taller para fortalecer crianza positiva

Con el propósito de reforzar el tejido social, la Dirección de Fortalecimiento Institucional del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) concluyó el taller “Familias Fuertes: Amor y Límites”, enfocado en habilidades de crianza y relación familiar para prevenir conductas de riesgo entre niñas y niños de 10 a 14 años de edad. Esta es una estrategia de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), organismo regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para las Américas.

Con el apoyo de la presidenta del Patronato, Ceci Arellano, participaron 15 grupos de madres, padres, hijas e hijos, quienes durante siete sesiones abordaron temas como límites saludables, métodos para prevenir comportamientos que pongan en peligro a las y los menores de edad, como las adicciones, así como el fomento de acciones de solidaridad comunitaria. El objetivo es promover la crianza positiva, basada en el respeto, el amor y la empatía, sin recurrir a la violencia.

El programa se desarrolla en una dinámica centrada en la comunicación empática y reconoce el papel fundamental de la familia en la salud de las y los adolescentes. “Hablar sobre los daños de las drogas con mis hijos era casi imposible para mí, pero después del taller, el diálogo es más directo, me ayudó a que exista más confianza con ellos”, explicó Cristian Hernández, madre de familia y participante.

El Sistema Estatal DIF trabaja permanentemente en sintonía con la visión del gobernador Alejandro Armenta Mier, al implementar acciones que refuercen los lazos familiares, en concordancia con el enfoque humanista promovido por la presidenta Claudia Sheinbaum para priorizar el bienestar de los hogares.

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