Puebla prevé repunte del empleo formal a inicios de 2026

El descenso en las cifras de empleo formal durante diciembre de 2025, con 6 mil 209 vacantes menos, respondió a que finalizan los contratos en pequeñas, medianas y grandes empresas, debido a que no se requiere esta fuerza productiva.

Esto sucede año con año, y en el primer trimestre del nuevo periodo hay un repunte del empleo por las contrataciones y la demanda de productos.

Además, si se comparan las cifras con el 2024, la disminución de empleos fue menor, ya que en diciembre de 2024 se perdieron hasta 8 mil 356 empleos. Al mismo tiempo, en Puebla se realizan estrategias para acelerar la recuperación del empleo en el primer trimestre del 2026.

En sectores como el comercio y la industria, las empresas suelen realizar contrataciones eventuales para cubrir la demanda de fin de año, las cuales concluyen al término del periodo festivo. Este ajuste técnico ocurre de manera recurrente, según los registros históricos del IMSS: en diciembre de 2024 se perdieron 8 mil 356 empleos; en 2023 la baja alcanzó 6 mil 129, mientras que en 2022 y 2021 las cifras negativas sumaron 3 mil 776 y 4 mil 058 puestos, respectivamente.

La disminución mensual de puestos durante diciembre de 2025 subraya la dependencia de esquemas de trabajo temporales en áreas clave como ventas minoristas y manufactura. Resulta fundamental comprender que el mercado laboral busca su equilibrio tras los picos de producción estacional derivados de las festividades decembrinas. Este ajuste permite a las organizaciones recalibrar sus plantillas para el inicio del nuevo ciclo fiscal, conforme a la realidad de la demanda interna y a las proyecciones de exportación para 2026.

Bajo esta lógica de estacionalidad, se proyecta una recuperación del empleo formal durante el primer trimestre de 2026. Históricamente, enero, febrero y marzo muestran una tendencia al alza debido a la renovación de contratos anuales y al inicio de nuevos proyectos de inversión en la entidad. Esta reactivación compensa las bajas de diciembre y restablece el dinamismo en la ocupación asegurada ante el IMSS, lo que devuelve estabilidad a la fuerza laboral poblana tras el cierre del ciclo previo.

Para acelerar este proceso, el Gobierno de Puebla, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo (SEDETRA), implementa acciones estratégicas enfocadas en la diversificación y el impulso a la economía local. La administración fortalece la creación de cooperativas, otorga apoyos directos a emprendimientos mediante equipamiento y promueve la vinculación laboral en sectores productivos de alto valor. Estos esfuerzos, sumados al acompañamiento técnico en los municipios, aseguran que la generación de empleo formal no dependa de factores temporales, sino de una estructura productiva sólida y diversa.

Te recomendamos: