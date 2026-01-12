Refuerzan operativos de seguridad en la Sierra Norte para reducir delitos

Con el objetivo de contribuir a la reducción de los homicidios dolosos y de los delitos del orden común y federal en la Sierra Norte de Puebla, se llevó a cabo una mesa de trabajo para la Construcción de la Paz y la Seguridad en las microrregiones 1 y 2, en la que participaron los tres órdenes de gobierno.

Se acordó el incremento de los operativos interinstitucionales, con el fin de reducir el índice delictivo en las microrregiones 1 y 2; fortalecer entre la población la cultura de la denuncia anónima; priorizar la coordinación y el intercambio de información entre dependencias; así como continuar con la implementación de acciones para mejorar la percepción de seguridad entre la población.

También se dará continuidad a los trabajos en el acercamiento social con la población, mediante actividades en su beneficio y de prevención del delito.

En estas reuniones de coordinación estuvieron presentes: el General de Brigada de Estado Mayor, Francisco Antonio Enríquez Rojas, Comandante de la 25/a Zona Militar; el Coronel de Infantería de Estado Mayor, Rubén Bautista Ramírez; el Coronel de la Guardia Nacional, Luis Enrique Labastida Basurto, coordinador de la 9/a Coordinación de Unidad; y el Capitán de Corbeta de Infantería de Marina, Rodolfo Lira García, en su carácter de representante de la Secretaría de Marina.

También asistieron el delegado de la Secretaría de Gobernación Federal, Pablo Salazar Vicentello; las y los delegados de la Secretaría de Gobernación estatal en las microrregiones 1, 2; representantes de la Fiscalía General del Estado; el director de Conflictos de Gobernación estatal, así como las y los presidentes municipales de Zihuateutla, Tlacuilotepec, Huauchinango, Chiconcuautla, Ahuazotepec, Pantepec, Tlapacoya, Pahuatlán, Venustiano Carranza, Tlaola, Jopala.

Te recomendamos: