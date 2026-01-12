Con obra social, Puebla enfrenta pobreza y marginación: Laura Artemisa

En el marco de la política social que impulsa el gobernador Alejandro Armenta, la secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez, informó que los programas de la dependencia están enfocados en atender de manera directa a las zonas de atención prioritaria, comunidades que presentan los mayores índices de pobreza y marginación en Puebla. “Con obra social, transformamos en realidad la lucha contra la pobreza”, dijo.

García Chávez detalló que, a través de la Subsecretaría de Vivienda, se ejecutan acciones como la construcción de techos, pisos y cuartos dormitorio, así como la implementación de colectores pluviales y métodos alternativos de electricidad para mejorar las condiciones de vida de las familias que más lo requieren.

La secretaria de Bienestar destacó que la obra comunitaria se llevó a cabo de manera abierta en los 217 municipios, con la premisa de atender primero a las comunidades con mayores rezagos, sin dejar de lado el impulso al crecimiento, la riqueza comunitaria y la prosperidad.

Enfatizó la importancia de una comunicación permanente con presidentes de juntas auxiliares, autoridades municipales y, sobre todo, con la ciudadanía organizada, ya que el trabajo conjunto es clave para lograr una transformación real en las comunidades.

En materia educativa y de inclusión digital, la secretaria resaltó el programa de Becas de Conectividad, mediante el cual 79 mil jóvenes fueron beneficiados para garantizar su acceso a internet; explicó que se analiza la permanencia de este apoyo.

Asimismo, informó que la dependencia trabaja en el fortalecimiento de programas dirigidos especialmente a mujeres jefas de familia, al reconocer que apoyar a una madre sin otro respaldo impacta positivamente no solo en sus hijas e hijos, sino también en personas adultas mayores que dependen de ella.

Finalmente, la secretaria señaló que la planeación de los nuevos programas está en proceso y será presentada en breve, para avanzar con mayor contundencia en el combate a la pobreza con la visión de bienestar que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum.

