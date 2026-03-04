SEP Puebla reconoce a docentes en comunidades originarias

Con el propósito de reconocer el trabajo y compromiso de las y los docentes de este nivel educativo durante 62 años, autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP) realizaron conferencias, exposiciones culturales y artísticas. En estos espacios, las y los participantes destacaron la importancia de preservar las lenguas indígenas presentes en el territorio poblano.

El nivel de educación indígena atiende actualmente a 105 mil 162 alumnos en mil 854 escuelas que ofrecen educación inicial, preescolar y primaria, además de operar 91 albergues distribuidos en 137 demarcaciones. En Atempan, la comunidad escolar presentó proyectos académicos, muestras gastronómicas y artesanales, así como actividades recreativas para fortalecer la convivencia comunitaria y promover hábitos de vida saludable.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, impulsa la inclusión, la interculturalidad y el rescate de las lenguas maternas, mientras que el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, promueve el respeto a los pueblos originarios. Durante el evento, las autoridades presentaron el avance en la implementación de la estrategia pedagógica orientada al fortalecimiento de náhuatl, tutunakú, mixteco, popoloca, otomí, mazateco y tepehua.

El proyecto establece la unificación de criterios académicos en las escuelas de educación indígena en Puebla. Supervisores, asesores técnicos pedagógicos y jefes de sector participan en esta iniciativa con el propósito de alinear tradiciones, costumbres y saberes comunitarios a los planes de estudio vigentes.

