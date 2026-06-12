Automóvil particular cae a canal de aguas negras en Tecamachalco

El conductor de un automóvil particular sufrió un accidente luego de perder el control de la unidad y terminar al interior de un canal de aguas negras en la comunidad de Xochimilco, perteneciente al municipio de Tecamachalco.

El percance ocurrió a la altura del crucero de la carretera estatal Tecamachalco–Xochitlán Todos Santos, donde automovilistas que transitaban por la zona solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia al percatarse de la presencia del vehículo siniestrado.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor presuntamente circulaba a exceso de velocidad, situación que habría provocado que perdiera el control del volante, saliera de la carpeta asfáltica y cayera al canal.

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Al lugar acudieron paramédicos de Protección Civil de Tecamachalco, quienes brindaron atención prehospitalaria y valoraron a los tripulantes de la unidad. Aunque no se reportaron personas con lesiones de gravedad, varios ocupantes presentaron crisis nerviosa debido al impacto y al riesgo que representó el accidente.

También se movilizaron elementos de Bomberos Asociación Civil de Tecamachalco, policías municipales, agentes de Tránsito Municipal y personal de la Policía Estatal, quienes realizaron las diligencias correspondientes y tomaron conocimiento de los hechos.

Las autoridades acordonaron la zona para facilitar las labores de auxilio y coordinar el retiro de la unidad accidentada. Tras varias maniobras, el vehículo fue extraído del canal y trasladado a un corralón, reportándose únicamente daños materiales.

Editor: César A. García

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