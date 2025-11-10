Cae presunto narcomenudista con 45 bolsas de mariguana en Tehuacán

Derivado de la implementación de patrullajes focalizados, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), con apoyo de la Secretaría de Marina (SEMAR), detuvo a un hombre que pretendía distribuir envoltorios con posible marihuana en Tehuacán.

La acción por parte de policías estatales pertenecientes las Fuerzas Especiales de Reacción Inmediata (FERI) y de personal de la Marina, permitió ubicar y detener a Ángel N., de 20 años, en inmediaciones de la junta auxiliar San Lorenzo Teotipilco.

Con esta intervención, Seguridad Pública y SEMAR lograron inhibir la distribución de 45 bolsas y un paquete que contenían hierba verde con características similares a las de la marihuana.

Conforme a protocolo, el varón y los indicios quedaron a disposición del Agente del Ministerio Público para iniciar una investigación por delitos contra la salud.

El Gobierno del Estado, encabezado por Alejandro Armenta, fortalece las acciones de vigilancia en los 217 municipios de Puebla a fin de inhibir la comisión de ilícitos.

Te recomendamos: