Restauran más de 40 fachadas en Barrio del Alto y templos

Con el objetivo de contribuir a la preservación del patrimonio cultural y arquitectónico de la capital, el Gobierno de la Ciudad de Puebla que encabeza el presidente municipal, Pepe Chedraui Budib supervisó el avance de los trabajos de mejoramiento de la imagen urbana del Centro Histórico y zona de monumentos.

Al respecto, el secretario de Movilidad e Infraestructura, David Aysa informó que, como parte de los trabajos, actualmente, se intervienen más de 40 fachadas en el Barrio del Alto, así como los templos de Santa Inés de Montepulciano y Balvanera María Auxiliadora con diferentes acciones de dignificación.

“El Centro Histórico y la zona de monumentos son testimonio vivo de nuestro pasado, el símbolo de la grandeza arquitectónica y cultural que distingue a nuestra ciudad. Cada fachada, cada templo y cada detalle ornamentado cuentan una historia que merece ser conservada. Por ello, las labores de intervención se realizan con absoluto respeto a su valor histórico, aplicando técnicas especializadas de restauración, limpieza, pintura y conservación que garantizan la integridad de los inmuebles”, precisó.

Por su parte, la gerente del Centro Histórico y Patrimonio Cultural, Aimeé Guerra Pérez mencionó que, con esta intervención se busca fortalecer la identidad urbana, impulsar el turismo cultural y dinamizar la economía local.

“Un centro histórico cuidado y restaurado es también un motor de desarrollo, un espacio que atrae visitantes, genera orgullo ciudadano y proyecta la imagen de una ciudad que valora su pasado mientras construye su futuro”, puntualizó.

Con estas acciones, el alcalde Pepe Chedraui Budib reafirma su compromiso con la preservación del patrimonio cultural y la identidad histórica de la ciudad, a fin de que, las futuras generaciones disfruten de un centro histórico vivo, digno y lleno de historia.

Te recomendamos: