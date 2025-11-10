Capturan a hombre por explotar sexualmente a su esposa en OnlyFans

La Fiscalía General del Estado de Puebla, en coordinación con autoridades de Quintana Roo, cumplimentó una orden de aprehensión en el municipio de Cancún en contra de Omar N., de 33 años de edad, por su presunta responsabilidad en el delito de trata de personas en su modalidad de explotación sexual.

De acuerdo con la investigación ministerial, los hechos se remontan al año 2014, cuando la víctima contrajo matrimonio con el imputado. La investigación estableció que, a partir de 2019, la afectada comenzó a sufrir violencia física y psicológica por parte de su pareja.

Según los actos de investigación, en agosto de 2023 el imputado habría obligado a la víctima a trabajar como scort, argumentando la necesidad de generar ingresos.

Posteriormente, creó y administró una cuenta en la plataforma “OnlyFans” donde publicaba contenido de la víctima, además de obligarla a realizar servicios sexuales, apropiándose de las ganancias generadas.

La investigación señala que cuando la víctima no cumplía con las cantidades económicas exigidas, el imputado intensificaba las agresiones.

Mediante labores de inteligencia, análisis de información y colaboración interinstitucional, la Fiscalía poblana logró ubicar al imputado en Cancún, Quintana Roo, donde agentes de investigación ejecutaron la orden de aprehensión en su contra.

El detenido fue trasladado a territorio poblano y puesto a disposición del Juez de Control que lo requirió, quien determinará su situación jurídica en los siguientes días.

