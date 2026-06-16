Revelan posibles privilegios de Jeffrey Epstein en prisión

Una nuevas declaraciones ante el Congreso de Estados Unidos reavivaron la polémica alrededor del caso de Jeffrey Epstein, luego de que una de sus antiguas asistentes revelara que el empresario habría entregado dinero y beneficios penitenciarios para recibir un trato especial mientras permanecía detenido en una cárcel de Palm Beach, Florida.

Durante su comparecencia, la asistente Sarah Kellen señaló que Jeffrey Epstein habría proporcionado efectivo y entradas para parques de entretenimiento a algunos guardias, aunque afirmó desconocer con precisión qué privilegios obtuvo a cambio de estos pagos.

El caso vuelve a generar críticas sobre las condiciones que rodearon la estancia del magnate en prisión, debido a los cuestionamientos previos sobre los privilegios que recibió durante su proceso judicial y condena por delitos sexuales relacionados con menores de edad.

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Jeffrey Epstein, quien fue una figura del mundo financiero estadounidense, fue acusado de dirigir una red de abuso y tráfico sexual de menores, además de mantener vínculos con personas influyentes de distintos ámbitos.

Las nuevas revelaciones forman parte de las investigaciones que continúan revisando documentos y testimonios relacionados con el caso, uno de los mayores escándalos de abuso sexual en Estados Unidos durante las últimas décadas.

Editor: Arturo Medina

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