DIF Puebla Capital recibe donativo de 10 sillas de ruedas

El DIF Puebla Capital y la Fundación Telcel-Telmex continúan fortaleciendo su alianza estratégica con una nueva donación de 10 sillas de ruedas que la fundación facilitó para que el DIF los haga llegar a las personas que más lo necesiten.

Moisés Lazcano, gerente de Desarrollo Comercial de Telcel en Puebla, fue el encargado de entregar el apoyo de 10 sillas de ruedas que, en representación de la presidenta del Patronato, MariElise Budib, recibió el jefe de departamento de Corresponsabilidad Social y Vinculación, Raúl de la Mora Martínez Zorrilla.

De esta forma, el DIF Puebla Capital fortalece su relación con la iniciativa privada para incidir directamente en los grupos de atención prioritaria; y con ello, respaldarlos para que tengan mejores oportunidades de desarrollo personal, profesional y social.

