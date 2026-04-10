Pepe Chedraui promueve capacitación juvenil en Protección Civil

Como parte de las acciones para fortalecer la prevención y gestión de riesgos en la capital, el Gobierno de la Ciudad, encabezado por el alcalde Pepe Chedraui, impulsa una estrategia integral enfocada en la capacitación, organización y actuación de brigadas juveniles, en coordinación con el Departamento de Alertamiento e Información de la Dirección de Gestión de Riesgos en materia de Protección Civil.

Este programa es promovido por el Instituto de la Juventud del Municipio de Puebla y la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano con el objetivo de brindar a estudiantes y docentes las herramientas necesarias para actuar como primeros respondientes y fomentar una cultura de autoprotección. En este esfuerzo participan instituciones como la Universidad del Valle de Puebla, IBERO Puebla, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad IEU y la Universidad ISU, fortaleciendo el vínculo entre el Gobierno Municipal y la comunidad universitaria.

En su mensaje, el edil destacó que estas acciones buscan, a través de las juventudes, fortalecer la prevención y la capacidad de respuesta ante emergencias, fomentando una cultura de responsabilidad por el bienestar de todas y todos.

“Las y los jóvenes que están acá son parte fundamental porque tenemos que estar listos, dispuestos y con las ganas necesarias para poder reaccionar correctamente ante algún evento. Por eso estas capacitaciones, contar con la juventud de Puebla para sumarse en un esfuerzo importante”, enfatizó.

Al integrarse a estas brigadas, las y los estudiantes desarrollan competencias esenciales para responder de manera oportuna y eficaz ante situaciones de emergencia. La capacitación les permite adquirir habilidades estratégicas y operativas para actuar de forma coordinada, contribuyendo a la protección de su entorno mientras arriban los servicios especializados.

Por su parte, Karina Asunción Romero Sainz, titular de la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano, resaltó que la conformación de estas brigadas juveniles busca generar una comunidad más preparada y resiliente ante emergencias.

Esta estrategia fortalece la formación de primeros respondientes, reduce riesgos, mejora la capacidad de respuesta institucional y promueve entornos más seguros. Asimismo, consolida la colaboración entre el municipio y las universidades, impulsando una cultura preventiva en beneficio de toda la comunidad.

En esta actividad estuvieron presentes Carolina Cabrera Victoria, titular del Instituto de la Juventud del Municipio de Puebla; Ana Mariela Solís Rondero, regidora presidenta de la Comisión de Protección Civil; e Irma Illescas Lozano, vicerrectora de Vinculación y Extensión de la Universidad del Valle de Puebla.

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