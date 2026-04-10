Catean bodega con gas LP y vehículos en San Martín Texmelucan

El Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan, a través de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, informa que, en coordinación con autoridades federales y estatales, logró el aseguramiento de una bodega que contenía varios cilindros de gas LP, presuntamente de procedencia ilícita, además de 4 vehículos de carga, 2 motocicletas y herramienta utilizada para la extracción de combustible.

El operativo efectuado en la colonia La Purísima de la cabecera municipal fue encabezado por la Fiscalía General de la República (FGR) con base en una orden de cateo, en donde también participaron personal de la Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, SEDENA, Policía Estatal, Guardia Nacional y Policía de Texmelucan.

Cabe señalar que los cilindros, las unidades y el inmueble quedaron asegurados para continuar con las investigaciones por presunto manejo irregular de hidrocarburos.

El Gobierno Municipal que encabeza Juan Manuel Alonso reafirma su compromiso de seguir trabajando coordinadamente con los diferentes órdenes de gobierno para garantizar el bienestar de las familias.

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