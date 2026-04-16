Texmelucan y Marina aseguran a dos sujetos con sustancias ilícitas

El Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan, encabezado por Juan Manuel Alonso Ramírez, a través de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, en coordinación con personal de la Secretaría de Marina, aseguró a dos masculinos por posesión de sustancias ilícitas en la junta auxiliar de San Baltazar Temaxcalac.

En recorrido de seguridad, vigilancia y prevención del delito, en una calle de la citada comunidad, policías municipales encontraron a Martín N., y Fredy N., cometiendo una falta administrativa; por lo anterior, los oficiales se acercaron para indicarles del acto inapropiado.

Ante la presencia de la policía municipal, los dos sujetos trataron de huir del lugar a bordo de una motocicleta; sin embargo, los uniformados, en coordinación con la Secretaría de Marina, lograron cortarles la circulación para realizarles inspección corporal, encontrando un total de 21 bolsas de plástico con aparentes sustancias ilícitas.

Por lo anterior, fueron asegurados por el presunto delito de daños a la salud para su posterior puesta a disposición de la autoridad correspondiente a fin de dar continuidad a las investigaciones.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal que preside Juan Manuel Alonso refrenda su compromiso con la seguridad y bienestar de las familias texmeluquenses.

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