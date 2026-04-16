Delitos en Puebla disminuyen 4.6% en primer trimestre de 2026

Como muestra de que en Puebla no hay cabida para la impunidad, el secretario de Seguridad Pública, vicealmirante Francisco Sánchez González, reportó la disminución del 4.6 por ciento en la incidencia delictiva general en el estado, con una reducción en 20 delitos de impacto social.

Detalló que este resultado es producto del fortalecimiento de las fuerzas de seguridad y de procuración de justicia, que trabajan de manera coordinada mediante el intercambio de inteligencia, el respaldo de una estrategia integral de seguridad y el impulso de las mesas de paz.

El vicealmirante Francisco Sánchez indicó que, de acuerdo con estadísticas de la Fiscalía General del Estado (FGE), que también revela el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero a marzo de este año, en comparación con el mismo periodo de 2025, se registró una reducción significativa en delitos que atentan contra la vida y la integridad de las personas, así como el patrimonio, la economía familiar y las actividades productivas en la entidad.

El delito de feminicidio registra una disminución del 62.5 por ciento, lo que representa una clara señal de que la vida de las mujeres se encuentra en el centro de la responsabilidad del Estado. Además, gracias a la coordinación interinstitucional, el homicidio doloso tuvo una reducción del 21.5 por ciento. Asimismo, el secuestro registró una disminución del 44.4 por ciento; en tanto que el secuestro extorsivo bajó 55.5 por ciento, lo que refleja la respuesta firme, coordinada y sin concesiones del Gobierno del Estado de Puebla, frente a uno de los delitos más crueles, ya que permitir su avance sería ceder el control de la vida pública al miedo.

La extorsión registró una disminución del 32.8 por ciento. Este avance devuelve certidumbre a la vida diaria de quienes trabajan, emprenden y sostienen la economía cotidiana, lo que refleja que cada vez menos familias, comerciantes y trabajadores sean atrapados en esta dinámica de violencia.

El secretario de Seguridad Pública, destacó que Puebla responde frente a una conducta delictiva que impacta directamente en la vida cotidiana de las personas, ya que al proteger la movilidad de trabajadores, estudiantes y familias también se resguarda su tiempo, su esfuerzo y su patrimonio construido durante años. En este sentido, el robo de vehículos registró una disminución del 22.9 por ciento y el robo de vehículos con violencia del 17.8 por ciento. Asimismo, el robo de motocicletas bajó 11.2 por ciento y el robo de motocicletas con violencia 43.5 por ciento.

En cuanto al total de robos en todas sus modalidades, se registró una disminución del 9.6 por ciento, como resultado de las acciones de seguridad en Puebla para fortalecer la presencia institucional y el combate a delitos que afectan el patrimonio de las familias.

Cuidar el transporte es también proteger a las familias; por ello, se ha fortalecido la presencia territorial y la coordinación interinstitucional en rutas clave. Esto permitió que el robo a transportistas disminuyera 24.6 por ciento y el robo con violencia 25.5 por ciento, con lo que se brinda mayor certeza a quienes recorren las carreteras para impulsar la economía del estado y se evita que la violencia sea un obstáculo para producir, distribuir y trabajar.

El robo a casa habitación registró una disminución del 10.2 por ciento y el robo con violencia del 5.5 por ciento, lo que refleja un avance en la seguridad del espacio más íntimo y esencial para las personas: su hogar. Mientras que el robo a transeúntes bajó 8.5 por ciento y el robo a transeúntes con violencia 16.1 por ciento, esto gracias a que en el estado se lleva la seguridad a los lugares donde la población más se requiere: colonias, paraderos, cruces, avenidas y espacios públicos, con una presencia más cercana a la vida cotidiana de la ciudadanía.

Con acciones enfocadas en la atención oportuna, el robo a negocios registró una disminución del 5.5 por ciento, mientras que el robo a negocios con violencia bajó 19.9 por ciento, lo que refleja una estrategia de seguridad más cercana a la actividad económica para proteger a comerciantes y emprendedores, así como a generar condiciones de mayor confianza para el desarrollo de sus actividades.

Combatir la desaparición de personas es defender el derecho de cada familia a vivir sin el temor de que un ser querido salga de casa y no regrese, y fortalecer la confianza entre sociedad y Estado de que la autoridad no abandona a su gente ante el dolor. En este contexto, este delito registró una disminución del 21.8 por ciento, como resultado de acciones institucionales para que ninguna ausencia se normalice y ninguna familia enfrente sola la incertidumbre.

Finalmente, la trata de personas registró una disminución del 40 por ciento, resultado de cerrar filas frente a una de las formas más deshumanizantes de la criminalidad, con una respuesta firme para frenar a quienes lucran con la vida ajena y reafirmar que la dignidad humana no se toca. Al actuar con mayor firmeza en la recuperación de espacios públicos para que prevalezca el respeto y la dignidad, el acoso sexual disminuyó 4 por ciento, lo que representa un avance en la protección de las mujeres.

Te recomendamos: