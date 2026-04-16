Tonantzin Fernández entrega medicamentos en CERESO de Cholula

Bajo la premisa de velar por todos los sectores sociales, la presidenta municipal de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández, realizó la entrega de medicamentos diversos en el CERESO Regional de San Pedro Cholula, en beneficio de las personas privadas de la libertad (PPL) que padecen alguna enfermedad.

Al respecto, la alcaldesa aseguró que su administración mantiene el compromiso permanente de trabajar por mejores condiciones para todas y todos, dignificando la vida y procurando la salud de las y los PPL con la entrega de estos insumos.

Señaló que los medicamentos servirán para el tratamiento de personas con enfermedades crónicas, así como para atender síntomas derivados de posibles contagios virales dentro del inmueble. En ese sentido, exhortó al personal médico a hacer un uso responsable de los mismos, priorizando el bienestar de quienes los requieren.

Asimismo, destacó que se trabaja de manera coordinada con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Secretaría de Infraestructura para mejorar las condiciones del inmueble y fortalecer la seguridad, mediante intervenciones puntuales y vigilancia permanente, tanto interna como externa.

Finalmente, Tonantzin Fernández realizó un recorrido por las instalaciones, con el objetivo de verificar que las condiciones sean adecuadas y que las medidas de seguridad se mantengan activas y reforzadas, a fin de garantizar el orden dentro y fuera del CERESO.

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