Incendian vehículo y disparan contra un inmueble en Lomas 5 de Mayo

Durante las primeras horas de este 16 de abril, un grupo de sujetos armados acudió hasta la colonia Lomas 5 de Mayo para realizar un ataque armado que dejó múltiples daños materiales y pánico entre la ciudadanía.

Los agresores aparentemente viajaban en un vehículo que estacionaron entre la 42 Norte y la calle Ignacio Zaragoza, donde realizaron más de diez disparos y posteriormente incendiaron una camioneta tipo Jeep estacionada en la vía pública.

Pobladores de esta comunidad llamaron a emergencias para solicitar ayuda ante lo ocurrido, generando así una movilización policiaca en el área y de personal de auxilio para sofocar las llamas.

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Sin embargo, para cuando las autoridades llegaron, los criminales ya habían escapado; la camioneta se encontraba con graves daños en su estructura y la vivienda, además de tener impactos de bala, tenía indicios de haber sido alcanzada por el fuego.

Una vez mitigados riesgos en la periferia, la calle fue acordonada y se contabilizaron aproximadamente 13 casquillos percutidos, todo esto sin que se reportaran personas heridas o pérdidas fatales.

No obstante, las autoridades continúan con las investigaciones de ley para conocer el móvil del crimen, el blanco de esta agresión e identidad de los responsables.

#Seguridad 🚓 Un aparente ataque con múltiples disparos y una camioneta incendiada ocurrió la madrugada de jueves en la calle 42 Norte de la colonia Lomas 5 de Mayo.



La zona se encuentra acordonada por autoridades y se esperan más detalles.



Con información de @_jesuszav pic.twitter.com/APjwpBIMuh — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) April 16, 2026

Editor: César A. García

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