Modernizan alumbrado público en colonia Ignacio Mariscal

A través de la estrategia Puebla Brilla, el Gobierno de la Ciudad que encabeza el presidente municipal, Pepe Chedraui, inauguró la modernización del alumbrado público en la colonia Ignacio Mariscal, donde se sustituyeron 122 luminarias de tecnología AMC por LED, alcanzando así una cobertura del 100 por ciento de este sistema en beneficio de las familias de la zona.

Con esta intervención, las 148 luminarias que conforman el parque luminario de la colonia ahora operan con tecnología LED, mejorando significativamente la iluminación de calles y espacios públicos. Esta acción contribuye a fortalecer la seguridad, la movilidad y la calidad de vida de las y los habitantes, además de representar un avance importante en la construcción de una ciudad más moderna, eficiente y sostenible.

El secretario de Servicios Públicos, Clemente Gómez Medina, destacó que la estrategia Puebla Brilla representa una de las acciones más importantes para mejorar la calidad de vida de las y los poblanos, ya que una iluminación eficiente contribuye a generar entornos más seguros, fortalece la convivencia comunitaria y permite recuperar espacios públicos para el disfrute de las familias.

De manera complementaria, la Secretaría de Servicios Públicos realizó trabajos de poda, chapeo y limpieza en más de 5 mil 300 metros cuadrados de áreas, así como la aplicación de pintura en 100 metros cuadrados de muros. Además, efectuó el mantenimiento de seis ejercitadores y seis juegos infantiles, acciones que contribuyen a la recuperación integral de los espacios públicos.

Con acciones como esta, el alcalde Pepe Chedraui impulsa la estrategia Puebla Brilla en beneficio de las y los poblanos, especialmente en zonas con necesidades prioritarias de infraestructura urbana. La modernización esta colonia refleja el compromiso de impactar en donde hay un mayor índice de rezago.

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