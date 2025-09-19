Pepe Chedraui y MariElise Budib asisten a inauguración del CEPOSAMI

El presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui y la presidenta del SMDIF, MariElise Budib, asistieron a la inauguración del Centro Poblano de Salud Mental Integral para Niñas, Niños y Adolescentes (CEPOSAMI) del SEDIF. Afirmaron que este espacio simboliza esperanza y acompañamiento para quienes más lo necesitan.

El alcalde destacó el compromiso de Ceci Arellano, presidenta del Sistema Estatal DIF (SEDIF), con el bienestar de la niñez y juventud poblana y el liderazgo del gobernador, Alejandro Armenta, por hacer posible este proyecto, así como para generar entornos de cuidado y bienestar para todas y todos.

