Puebla capital se prepara para el 2º Simulacro Nacional 2025

Como parte de las acciones de prevención y fortalecimiento de la cultura de la protección civil, se activará la Alerta Sísmica a través de 14 mil 491 altavoces estratégicamente distribuidos en todo el país. Esta medida forma parte de un ejercicio integral diseñado para evaluar los protocolos de reacción ante sismos de gran magnitud.

El Gobierno de la Ciudad, a través de la Dirección de Gestión de Riesgos en Materia de Protección Civil de la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano, en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales, informa que este sistema de altavoces no sustituye a los demás canales de comunicación existentes, tales como los postes de multialertamiento, altavoces locales, televisión, radio o redes sociales.

Por el contrario, se integra este al de difusión más amplio y coordinado que busca asegurar que el mayor número de personas posible reciba la alerta en tiempo real, contribuyendo así a reducir riesgos y salvar vidas en caso de un evento sísmico real.

El simulacro se llevará a cabo bajo la hipótesis de un sismo de magnitud 8.1, con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán, lo que implicará afectaciones hipotéticas en diversas entidades del país, incluyendo: Puebla, Ciudad de México, Guerrero, Jalisco, Colima, Oaxaca, Morelos, Estado de México, Guanajuato, Tlaxcala y Veracruz. Esta simulación permitirá poner a prueba la capacidad de respuesta institucional y comunitaria ante un evento de gran escala, así como identificar áreas de mejora en la gestión del riesgo.

El Gobierno de la Ciudad hace un llamado respetuoso y firme a la ciudadanía para participar activamente en este simulacro nacional. Más allá de tratarse de una práctica logística, este ejercicio representa una herramienta de planeación estratégica que fortalece nuestras capacidades colectivas de organización, respuesta y recuperación ante emergencias.

