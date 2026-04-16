USEP fortalece formación profesional en salud en sus 5 sedes

Con el objetivo de impulsar la educación superior con calidad y humanismo en el área de la salud, la Universidad de la Salud del Estado de Puebla (USEP) fortalece su desarrollo institucional a través de un modelo de formación profesional integral e innovador, con diversos beneficios para las y los estudiantes.

Gracias a la descentralización educativa que promueve el gobernador Alejandro Armenta Mier, la USEP expandió su cobertura para generar oportunidades en las regiones donde más se necesita mediante 5 sedes, ubicadas en la ciudad de Puebla, Izúcar de Matamoros, Tepexi de Rodríguez, Yaonáhuac y Zoquitlán, cuya oferta académica consiste en tres licenciaturas: Médico Cirujano, Enfermería y Obstetricia, así como Promoción y Atención a la Salud, ésta última, sólo en la capital del estado.

La USEP ofrece una preparación completa, sólida y aplicada, con prácticas clínicas supervisadas desde los primeros semestres, laboratorios equipados con simuladores de alta tecnología y, actualmente, con más de 40 convenios de colaboración con instituciones del sector salud, tanto público como privado, a nivel estatal, nacional e internacional, tales como ISSSTE, IMSS, Secretaría de Marina (SEMAR), Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez (INNNMVS), Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), entre otras.

Con el apoyo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la USEP se consolida como institución referente en formación profesional en salud en el estado, al tiempo de fortalecer el acceso a la educación como un derecho para todas y todos.

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