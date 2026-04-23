Confirman falsas amenazas de ataque en tres planteles de Puebla

El secretario de Seguridad Pública de Puebla, Francisco Sánchez González, confirmó que se han registrado tres reportes de amenazas de tiroteos en planteles educativos, los cuales han resultado ser falsos, pero han provocado temor y zozobra entre la población.

En entrevista, el funcionario detalló que el martes por la tarde se atendió un reporte en el Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec (CENHCH), el cual fue revisado sin que se encontrara alguna situación de riesgo.

Posteriormente, dijo que el miércoles se registraron tres nuevos avisos: uno en Atlixco, otro nuevamente en el CENHCH y uno más en Huauchinango; pero todos fueron falsos.

Señaló que los mensajes de amenazas se realizaron en los sanitarios de las escuelas, lo que dificulta la identificación de los responsables.

No obstante, subrayó la importancia de intensificar campañas de concientización para dejar claro que este tipo de acciones no son un juego, pues afectan a la sociedad y generan un clima de miedo innecesario entre la comunidad estudiantil.

El vicealmirante señaló que se reforzarán las acciones de prevención y comunicación para evitar la propagación de noticias falsas que generan psicosis colectiva, pues consideró que estas acciones responden a una “moda” que debe ser atendida de inmediato.

#Seguridad 🚨 El secretario de Seguridad Pública de Puebla, Francisco Sánchez González confirmó que han recibido reportes de amenazas en escuelas de Atlixco, Huauchinango y el Cenhch, los cuales han sido falsos.



Señaló que "es una moda" que existe entre los jóvenes.



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SEP evaluará en foros revisión de mochilas

En ese sentido, consideró que sería acertado implementar el operativo “Mochila Segura”, ya que serviría para evitar el ingreso de armas o drogas a las instituciones, lo cual debería realizarse en colaboración con otras dependencias como Educación y Salud.

Al respecto, el secretario de Educación Pública estatal, Manuel Viveros Narciso, anunció que se llevarán a cabo foros de consulta para definir una nueva estrategia en materia de seguridad en las escuelas.

El funcionario explicó que el proceso se realiza bajo un marco de armonización legal tanto a nivel federal como estatal, ya que la intención es replicar el operativo “Mochila Segura”, aunque se busca evitar observaciones como las que surgieron en años anteriores.

Asimismo, subrayó que la prioridad es que las medidas cuenten con consenso y legitimidad social, por lo que se busca la participación activa de todos los actores educativos.

Editor: César A. García

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