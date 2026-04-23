Congreso de Puebla promueve 8.º Festival de la Cemita Poblana

El Congreso del Estado de Puebla, a través de la diputada Angélica Alvarado Juárez, presidenta de la Comisión de Turismo, llevó a cabo una rueda de prensa para dar a conocer el 8.º Festival de la Cemita Poblana, que se llevará a cabo del 1 al 5 de mayo en el Parque del Carmen.

Durante su participación, la diputada Angélica Alvarado señaló la importancia de promover y difundir este platillo emblemático de la gastronomía poblana, que fortalece la identidad, historia y tradición culinaria de nuestro estado.

La diputada destacó la importancia del Festival de la Cemita como un motor para posicionar a la entidad como la “Cocina de México” y fortalecer el consumo local. Asimismo, reafirmó el compromiso de alinear estas acciones con la política estatal para consolidar a Puebla como un destino gastronómico de referencia nacional.

En su intervención, el director del comité organizador del Festival de la Cemita Poblana, Salvador Arizmendi Vélez, señaló que este festival representa una celebración que rinde homenaje a la trayectoria de establecimientos icónicos con hasta 80 años de tradición, así como a nuevas propuestas. Dio a conocer que el evento contará con una sección cultural con talleres y ponencias, así como un elenco artístico encabezado por orquestas locales.

Como parte de esta actividad, se hizo entrega de reconocimientos a cementeros poblanos, en honor a su dedicación y aportación a la conservación de esta tradición culinaria.

En este evento se contó con la presencia de las diputadas Esther Martínez Romano y Leonela Jazmín Martínez Ayala, así como el director de Promoción y Relaciones Públicas de la Secretaría de Desarrollo Turístico del Gobierno del Estado de Puebla, Juan Carlos Rincón, y cemiteros emblemáticos de Puebla.

Con estas acciones, el Congreso del Estado de Puebla refrenda su compromiso de trabajar en coordinación con distintos sectores para fortalecer la cultura, el turismo y la economía local, al reconocer en la gastronomía local una expresión viva de la identidad poblana.

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