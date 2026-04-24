Tráiler queda atravesado en la autopista México-Puebla

El conductor de un tráiler de doble remolque perdió el control de la unidad y quedó atravesado sobre la autopista México–Puebla, con dirección a Puebla, lo que provocó la obstrucción de dos carriles y severas afectaciones a la circulación.

El incidente se registró alrededor de las 17:00 horas, a la altura del puente de Xonacatepec. De acuerdo con versiones de testigos, una maniobra inadecuada habría ocasionado que la unidad quedara cruzada sobre la vialidad.

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La situación generó tránsito lento en la zona, con filas de vehículos que se extienden hasta inmediaciones de la tienda sindical, metros antes de la caseta de Amozoc.

Ante el congestionamiento, algunos automovilistas han optado por utilizar la carretera federal Puebla–Tehuacán como vía alterna para continuar su trayecto.

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