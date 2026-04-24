Detienen a presunto líder huachicolero de México en Argentina

Un operativo coordinado entre autoridades de México y Argentina permitió la detención de Fernando Farías Laguna en Buenos Aires, señalado como líder de una red dedicada al contrabando de hidrocarburos.

En la acción participaron la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la MARINA y la Interpol Argentina, como parte de mecanismos de cooperación internacional.

El detenido contaba con una ficha roja de INTERPOL y era buscado en 192 países, además de portar un pasaporte falso de Guatemala al momento de su localización en territorio argentino, según reportes oficiales.

La detención se realizó con fines de extradición, por lo que será presentado ante autoridades judiciales de Argentina para una audiencia de reconocimiento y continuar con el proceso legal correspondiente.

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Farías Laguna es señalado como líder de una organización dedicada al contrabando de hidrocarburos provenientes de Estados Unidos, mediante esquemas para evadir el pago del impuesto especial.

En el país enfrenta una orden de aprehensión por el delito de delincuencia organizada con fines de cometer ilícitos en materia de hidrocarburos, lo que derivó en su búsqueda y localización a nivel internacional.

Las autoridades detallaron que el 2 de octubre le fue retirada una suspensión judicial que impedía su captura, ya que previamente una jueza le había otorgado una medida cautelar que frenaba su detención.

Además, fue declarado sustraído de la justicia tras no presentarse a una audiencia en noviembre pasado, y se tenía registro de que salió del país en 2024 con destino a Estados Unidos sin retorno oficial.

Gracias a los mecanismos de intercambio de información y cooperación internacional, fue detenido en Argentina Fernando “N”, quien se encontraba prófugo de la justicia mexicana, como resultado de una operación coordinada entre la @SEMAR_mx, a través de la Unidad de Inteligencia… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) April 23, 2026

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