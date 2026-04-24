Omar Muñoz inaugura pavimentación en vialidad de Sanctorum

Como parte del fortalecimiento de la infraestructura básica del municipio, el presidente municipal de Cuautlancingo, Omar Muñoz, entregó la pavimentación con adoquín en la Primera Privada Ejido, entre calle Independencia y calle Ejido, en la junta auxiliar de Sanctorum.

La obra se realizó mediante el programa Obra Comunitaria “Por Amor a Puebla”, en coordinación con el Gobierno del Estado. La intervención incluyó la construcción de 880 metros cuadrados de pavimento con adoquín, la edificación de guarniciones y banquetas, la instalación de alumbrado público y el mejoramiento integral de la vialidad.

Durante su mensaje, el edil subrayó que estas acciones responden a solicitudes ciudadanas que por años permanecieron sin atención. Reiteró que su gobierno trabaja con cercanía, da prioridad al territorio sobre el escritorio y mantiene atención directa a la población.

Destacó que cada obra implica un proceso técnico y social en el que participan equipos de trabajo, así como delegadas y delegados, quienes analizan, diseñan y dan viabilidad a los proyectos para atender de manera efectiva las necesidades del municipio.

Asimismo, enfatizó que su administración gobierna sin distinción y atiende a todas y todos los ciudadanos, al señalar que brindar servicios básicos constituye una responsabilidad que no admite exclusiones.

Omar Muñoz destacó que, gracias a la suma de esfuerzos con el Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Alejandro Armenta, se han fortalecido las acciones para llevar más obras a distintas localidades, lo que permite dignificar espacios que durante años permanecieron en el rezago.

Por su parte, la delegada de la Secretaría de Bienestar del Estado de Puebla, Kendra Águila, señaló que el programa de Obra Comunitaria fomenta la organización vecinal y la participación ciudadana. Este esquema permite la participación directa de las y los habitantes en la planeación, supervisión y desarrollo de las obras.

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