Rehabilitan drenaje en calle Mariano Escobedo de Texmelucan

El Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan y el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Texmelucan (SOSAPATEX) rehabilitaron casi 500 metros de la red de drenaje de la calle Mariano Escobedo en la cabecera municipal.

Para el gobierno de Juan Manuel Alonso, es prioritario fortalecer el cuidado de la salud pública y el medio ambiente mediante la ampliación de la infraestructura de drenaje sanitario y la supervisión de la conexión de tomas de agua potable en esta importante vialidad que llevaba varias décadas sin ser atendida.

El SOSAPATEX, a cargo de Rafael Enciso Sánchez, realizó la rehabilitación de 470 metros de tubería de drenaje sanitario para la captación de 75 descargas domiciliarias; además, personal del organismo efectuó la supervisión de la conexión del mismo número de tomas de agua en esta importante vialidad.

Asimismo, se informa que en próximas fechas se realizarán los trabajos de pavimentación de esta importante vialidad, reactivando la economía local de la zona.

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