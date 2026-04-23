Riña en Palmar de Bravo deja un muerto y una fuerte movilización

Una riña multitudinaria registrada en la colonia Santa Cruz Monterrosas, en el municipio de Palmar de Bravo, dejó como saldo un hombre sin vida por impactos de arma de fuego, además de una fuerte movilización policial ante la presencia de decenas de personas en actitud agresiva.

De acuerdo con reportes iniciales, los hechos ocurrieron sobre la calle Porfirio Díaz, donde al menos 25 personas habrían participado en una confrontación cuyo origen aún se desconoce. Durante el altercado se escucharon múltiples detonaciones de arma de fuego y se reportó inicialmente a una persona lesionada; sin embargo, al arribo de elementos de la Policía Municipal se confirmó que la víctima ya no contaba con signos vitales.

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Posteriormente, autoridades estatales informaron que en el lugar se concentraron aproximadamente 70 personas, algunas de ellas con comportamiento hostil, lo que generó tensión en la zona y la solicitud de refuerzos para resguardar el área mientras se llevaban a cabo las diligencias correspondientes.

La zona permanece bajo resguardo de corporaciones de seguridad en espera del arribo de personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) para el levantamiento del cadáver y el inicio de las investigaciones que permitan esclarecer el móvil de la agresión e identificar a los responsables.

Editor: César A. García

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