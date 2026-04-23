IBERO Puebla impulsa turismo comunitario con expertos

La IBERO Puebla, como institución de inspiración jesuita, busca mantener la excelencia académica en conexión con la realidad y el contexto en que las y los estudiantes saldrán al mundo para transformarlo. Por ello, eventos como la Octava Jornada Profesional: Conversando con los Expertos, organizada por la Licenciatura en Administración Turística y de la Hospitalidad, se vuelven tan relevantes para la comunidad.

Esta jornada, que tuvo como eje central el turismo comunitario, fue especialmente nutritiva para el alumnado, pues figuras como la Lic. Carla López-Malo Villalón, secretaria de Desarrollo Turístico del estado de Puebla, compartió parte de su trayectoria y conocimientos con las y los futuros líderes del sector turístico de México.

Para inaugurar este fructífero encuentro, la Dra. Lilia Vélez Iglesias, directora general académica, dio la bienvenida a toda la comunidad que asistió al evento, y remarcó su importancia, pues recientemente el turismo comunitario fue declarado actividad esencial y prioritaria por la UNESCO. La instancia internacional establece que este tipo de turismo es aquel que “ocurre en las comunidades. El turismo comunitario es sobre todo el turismo que es gestionado por ellas mismas”.

“Además, como Universidad Jesuita que pone siempre en el centro a las personas y promueve el respeto del medioambiente, de las diversas expresiones y formas culturales por encima de las utilidades, esta modalidad resulta interesante, siempre que se haga un ejercicio de diálogo con quienes deben ser los protagonistas centrales, que son los habitantes de los pueblos y regiones en donde se promueve el turismo”, explicó la directora.

“Nuestro modelo pedagógico ignaciano pone en el centro a la realidad que puede ser transformada”. Dra. Lilia Vélez

El Mtro. Vladimir Barra Hernández, coordinador de la licenciatura anfitriona, deseó que “esta jornada sea un espacio de intercambio enriquecedor donde surjan nuevas ideas, preguntas y aprendizajes que contribuyan a la formación integral de nuestra comunidad académica y al impulso de un turismo más humano e inclusivo en estricto apego a nuestro modelo educativo”.

Uno de los momentos cumbre de la jornada fue la participación de la Lic. Carla López-Malo, quien expuso la visión del gobierno estatal para impulsar el turismo comunitario como un modelo que fortalece las tradiciones y la cultura poblana.

Durante su intervención, explicó que este enfoque “se trata de que las y los visitantes que vayan a cualquier lugar puedan vivir experiencias únicas”, pues productores de artesanías, mezcal, café y otros bienes pueden mantener sus actividades de generación en generación, mediante una estrategia que genere prosperidad compartida.

Asimismo, destacó que el turismo comunitario no se contrapone con los grandes hoteles o restaurantes, sino que busca generar derrama económica para todos los actores del sector. Este modelo permite que artesanas, cocineras tradicionales y productores participen directamente en la oferta turística, brindando experiencias auténticas a quienes visitan el estado.

También participó en esta conferencia la directora general de Turismo Comunitario, la Lic. Marlet Pérez Blancas, quien afirmó que Puebla es uno de los nueve estados que participan en la guía de turismo comunitario de la UNESCO, con 293 experiencias reunidas en 84 municipios distintos y 24 microrregiones, lo que ya beneficia a más de 4 millones de habitantes.

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