Tonantzin Fernández entrega biofertilizantes de la BUAP

Con el objetivo de fortalecer la economía, la producción y la tecnificación del campo, la presidenta municipal, Tonantzin Fernández, encabezó la entrega de biofertilizantes en la junta auxiliar de Santa María Acuexcomac.

Acompañada de representantes del Instituto de Ciencias de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), la edil destacó que estos insumos, desarrollados por la máxima casa de estudios, contribuyen a mejorar los procesos agrícolas de manera sustentable.

Esta entrega forma parte del programa Sembrando Vida, mediante el cual se ha brindado apoyo a productores de más de 400 hectáreas, quienes han logrado mejores cosechas con una menor inversión gracias al uso de biofertilizantes.

En su intervención, Moisés Carcaño, representante del Instituto de Ciencias de la BUAP, señaló que, aunque el uso de este tipo de productos puede generar dudas iniciales, sus beneficios están científicamente comprobados y respaldados por experiencias exitosas de productores.

Por su parte, Roberto Morán, titular de la Regiduría de Agricultura, Comercio y Ganadería, agradeció la participación de las y los productores de distintas juntas auxiliares, destacando que estas acciones reflejan el trabajo coordinado en beneficio del campo cholulteca.

Al hacer uso de la palabra, la presidenta municipal reiteró que encabeza un gobierno cercano y comprometido con la ciudadanía, que suma esfuerzos con instituciones educativas como la BUAP para impulsar políticas públicas en favor del desarrollo integral.

Finalmente, previo a la capacitación sobre el uso del biofertilizante, Tonantzin Fernández exhortó a las y los productores a adoptar nuevas tecnologías en el campo, con el fin de mejorar su producción y garantizar alimentos de calidad para las familias cholultecas.

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