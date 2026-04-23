Ariadna Ayala destaca apoyo a mujeres en jornadas ciudadanas

La presidenta municipal de Atlixco, Ariadna Ayala, recibió a la secretaria de Desarrollo Turístico, Carla López-Malo Villalón, así como a la secretaria de las Mujeres, Yadira Lira Navarro, para brindar atención en las jornadas “Por amor a Puebla”.

Ariadna Ayala destacó estas jornadas como un ejercicio histórico de atención directa impulsado por el gobernador Alejandro Armenta, y resaltó el posicionamiento de Atlixco como referente turístico nacional e internacional, gracias a proyectos como el Valle de Catrinas y la ruta del mezcal, que integran cultura, arte y campo, además de impulsar la economía local, especialmente de las mujeres.

Finalmente, invitó a las mujeres atlixquenses a acercarse a la Secretaría de las Mujeres, subrayando que los avances en igualdad, derechos y atención a la violencia son resultado del trabajo conjunto, con acciones como las Casas Carmen Serdán y el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum.

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