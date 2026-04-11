Guardia Nacional se enfrenta a presuntos asaltantes en el Arco Norte

La tarde de este viernes se registró un enfrentamiento armado entre elementos de la Guardia Nacional y presuntos asaltantes a un costado del libramiento Arco Norte, en el tramo comprendido entre Villa Alta, Tlaxcala, y los límites con Puebla.

De acuerdo con reportes de seguridad, los presuntos delincuentes habrían intentado robar un camión de carga que circulaba por esta vía; sin embargo, en ese momento, elementos de la Guardia Nacional se percataron de los hechos e iniciaron una persecución que derivó, minutos después, en un intercambio de disparos.

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Tras el enfrentamiento, los presuntos responsables lograron darse a la fuga. Hasta el momento, se desconoce si concretaron el robo, así como si hubo personas lesionadas durante el incidente.

Cabe señalar que el Arco Norte es considerado una de las vialidades con mayor incidencia de robos al transporte de carga, donde, de acuerdo con reportes, se registran entre dos y tres asaltos diarios.

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