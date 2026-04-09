“La Bonita” Sánchez rechaza presuntas aspiraciones políticas

Tras las denuncias del PAN por su presunta campaña anticipada, la boxeadora Gabriela “La Bonita” Sánchez rechazó tener un interés político y dijo que las lonas con su cara no las puso ella, sino que son de sus patrocinadores.

En entrevista, rechazó que exista un “destape” político y aseguró que la difusión de su imagen en colonias de la capital poblana obedece únicamente a su trayectoria de 15 años como boxeadora profesional.

En ese sentido, destacó que su exposición pública busca inspirar a niñas y niños para demostrar que, pese a las adversidades, se pueden lograr las metas.

Te puede interesar: Iniciará credencialización del Servicio Nacional de Salud en Puebla

Asimismo, refirió que, para evitar conflictos de interés, ha solicitado licencia sin goce de sueldo a su cargo de secretaria de Deporte y Juventud para sus distintas competencias y comentó que su último permiso para ausentarse concluye el 15 de abril.

Sostuvo que por ahora está enfocada en su trabajo y en el deporte; por ello adelantó que a su regreso a la dependencia priorizará la organización de la Olimpiada Nacional, en coordinación con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).

#Puebla 🗣️ La boxeadora Gaby "La Bonita" Sánchez se deslindó de la promoción de su imagen a través de lonas en colonias de la capital poblana.



“Mis patrocinadores siempre me están apoyando y se sale de mis manos”, expresó.



Vía @Ale_Olivera_ pic.twitter.com/J0ZQGo8UNC — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) April 9, 2026

Editor: César A. García

Te recomendamos: