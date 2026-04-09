Piden acciones contra presunto narcomenudeo en escuelas de Puebla

La regidora morenista, Bertha Villavicencio, expuso su preocupación ante dos casos de bachilleratos en la capital poblana donde directores y alumnos han identificado la venta y consumo de estupefacientes, uno ubicado a un costado del penal de San Miguel y otro en La Resurrección.

Durante la sesión de Comisión de Seguridad y Justicia del Cabildo en la que se encontraba el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Félix Pallares Miranda, le compartió lo que le han dicho los directores de los planteles, pues temen que sean los propios padres de familia quienes envían a los estudiantes a comercializar las drogas.

Por ello, pidió la intervención de la SSC, al señalar que no es la primera ocasión que la dependencia contiene estas situaciones, como lo hizo en el estacionamiento del BINE, donde también denunciaron la presencia de supuestos narcomenudistas.

En respuesta, el secretario de Seguridad Ciudadana, Félix Pallares, afirmó que incluirá las dos escuelas en los programas de prevención del delito e implementarán operativos en las inmediaciones de los centros educativos identificados.

En entrevista, la regidora explicó que durante sus visitas a las escuelas, el personal directivo le expresa su preocupación por no poder actuar en estas situaciones, debido a la prohibición del operativo mochila y ante el temor de la reacción de las madres y padres de familia.

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Sin embargo, consideró importante que la SSC haga operativos en inmediaciones de estos espacios para inhibir la práctica, ya que en foros que ha organizado, la comunidad estudiantil reconoce que identifica a quién vende drogas en las escuelas.

Asimismo, señaló que expresan que las consumen de manera frecuente, inclusive desde la secundaria.

Por ello, dijo que continuará con los talleres de manejo de emociones y resolución de conflictos, así como de liderazgos para contrarrestar las adicciones, en las que caen debido al entorno en el que viven las adolescencias.

En este sentido, pidió apoyo de la ciudadanía y sensibilización de las madres y padres de familia para evitar las adicciones.

Editor: César A. García

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