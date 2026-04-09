Acusan estafa de Luxury Motors Angelópolis; siguen pidiendo abonos

Juan buscaba un automóvil usado cuando la agencia Luxury motors Angelópolis anunciaba adquirir uno en mensualidades, lo que le pareció atractivo y en enero dio un enganche de 40 mil pesos, dio sus dos primeros pagos como requisito para que le entregaran su unidad y al acudir a dar la tercera, se encontró con un anuncio de clausurado y sellos de la Fiscalía.

En entrevista, compartió que ahora forma parte de por lo menos 15 personas que denunciaron ante la Fiscalía General del Estado el fraude cometido por esta supuesta agencia de automóviles, ubicada en la 25 Poniente y Esteban de Antuñano, la cual con la promesa de vender un auto en facilidades de pago, no han entregado las unidades y a pesar de las investigaciones, los trabajadores de la misma continúan con la petición a sus clientes de pedirles más abonos.

Juan señala que desde el inicio pidió el nombre del representante legal para estar más seguro del dinero que iba a entregar al adquirir su vehículo, pero el personal se rehusó todo el tiempo a dárselo.

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Las personas que lo atendieron en un momento lo atrajeron con la oferta del vehículo a mensualidades de 3 mil 712 pesos a 60 meses, y la entrega del auto hasta tres meses después de dar este monto, ya que al estar en buró de crédito, le aseguraron que al dar cinco mensualidades, le entregarían su unidad, pues tenía un GPS con el que garantizaban que terminara con sus pagos, pues lo podían bloquear en caso de incumplimiento.

Le pareció justo y aceptó, pero el 28 de marzo llegó a la agencia que antes estaba llena de clientes con tres autos de exhibición y 15 motocicletas, ahora cerrada y con sellos de clausura desde el 23 de marzo.

Comenzó a llamar a las personas que lo habían atendido en su momento, nadie respondió, hasta que una mujer de nombre Katia, le dijo que podía entregarle las mensualidades que faltaban y le podía entregar el vehículo al igual que a otros clientes, ya que supuestamente era un requisito que les pedía Profeco y la FGE para reabrir la agencia.

Juan desconfió, le pidió de nueva cuenta el nombre del representante legal de la empresa y la identificación oficial de la vendedora, pero se rehusó.

Con esta nueva situación, fue a Profeco y ahí le dijeron que ellos no sabían de esta situación y le sugirieron denunciar antes de dar más dinero, al llegar a la Fiscalía le dijeron lo mismo y denunció. Fue ahí cuando le dijeron que podrían ser hasta 20 casos más.

Después se encontró en redes sociales un grupo de por lo menos 40 miembros que dijeron ser defraudados por la misma agencia, algunos de ellos sí fueron las mensualidades restantes y los supuestos vendedores de vehículos les robaron más dinero.

Por ello, pidió a las autoridades darle celeridad a las denuncias, ya que los afectados llevan 15 días sin saber que haya avances en la investigación o la ubicación de los responsables para recuperar su dinero.

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