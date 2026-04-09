Presentan en el Congreso el 2do Festival Regional de las Flores 2026

Con el propósito de promover la riqueza cultural, agrícola y turística de la región, en el Congreso del Estado se presentó el 2do Festival Regional de las Flores 2026, que se llevará a cabo el 11 y 12 de abril en el municipio de Chiautzingo.

En rueda de prensa, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso, Pável Gaspar Ramírez, destacó la importancia de mantener cercanía con las y los ciudadanos, así como fortalecer los diferentes sectores productivos, a partir del diálogo y el trabajo de territorio.

“Es de gran importancia salir, recorrer los municipios, dialogar con autoridades, productores y artesanos. Esa es la manera de construir mejores leyes, escuchando directamente a la gente”, expresó.

Pável Gaspar invitó a las y los poblanos a participar en este festival, pues representa una oportunidad para conocer la historia, la cultura y las tradiciones de los municipios, así como para reconectar con las raíces de la entidad.

Por su parte, la presidenta municipal de Chiautzingo, María del Carmen Palestino Cordero, destacó que este festival busca visibilizar la importancia del sector floricultor, actividad de la que dependen miles de familias en la región. Asimismo, expuso que la demarcación cuenta con más de 800 productores y alrededor de 500 hectáreas dedicadas principalmente a la producción de rosa.

La presidenta municipal y el regidor Fernando García Hernández indicaron que, como parte del festival, el 11 de abril se realizará el Primer Foro de las Rosas 2026, dirigido a las y los productores, con ponencias especializadas en temas como manejo postcosecha, sistemas de riego, regeneración de suelos, comercialización y estimulación de cultivos ornamentales.

En tanto, el 12 de abril, las actividades continuarán con eventos culturales, presentaciones artísticas y la Carrera de las Flores, además de un programa que incluye gastronomía local, desfiles y exposiciones.

Durante la rueda de prensa estuvieron presentes productores del municipio, quienes extendieron la invitación para asistir y disfrutar de este encuentro que celebra la identidad, el trabajo agrícola y la riqueza cultural de Chiautzingo.

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