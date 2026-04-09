Congreso aprueba acuerdo para concientizar sobre el manejo de plaguicidas

En sesión de la Comisión Permanente del Congreso del Estado se aprobó el acuerdo que presentó la Comisión de Desarrollo Rural para exhortar a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, y a la Secretaría de Salud, para que, de manera coordinada, difundan campañas de concientización y fortalezcan la supervisión sobre el manejo y aplicación de plaguicidas, incluyendo herbicidas, en zonas de cultivo de tubérculos en la entidad.

Esto, con el fin de dar a conocer sus consecuencias en la salud humana, así como promover prácticas agrícolas seguras y sustentables en beneficio del medio ambiente y de las y los poblanos.

En tribuna, la diputada María Soledad Amieva Zamora presentó una iniciativa para adicionar la Ley para las Personas con Discapacidad del Estado de Puebla, con el objetivo de establecer una obligación expresa del Estado para crear, adecuar, operar y mantener un espacio museístico permanente dedicado a la historia, cultura, derechos y aportaciones de las personas con discapacidad, bajo criterios de accesibilidad universal, ajustes razonables y participación de las propias personas con discapacidad, a través de la coordinación interinstitucional con la Secretaría de Arte y Cultura, el Sistema DIF Estatal y Museos Puebla.

La propuesta, que propone adicionar un segundo y tercer párrafos al artículo 55 de la Ley para las Personas con Discapacidad del Estado de Puebla, fue turnada a la Comisión de Atención a Personas con Discapacidad, para su estudio y resolución procedente.

Por su parte, la diputada María Soledad Amieva Zamora presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla, con el propósito de establecer que la coordinación en materia de seguridad pública deje de ser una cláusula general y se convierta en una obligación operativa diaria, con liderazgo político, corresponsabilidad institucional, articulación intergubernamental y enfoque regional, así como institucionalizar las Mesas de Construcción de Paz y Seguridad en la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla.

La propuesta legislativa se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

En su momento, la diputada Norma Estela Pimentel Méndez y el diputado Jaime Natale Uranga presentaron un par de iniciativas para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, con el objetivo de que el Instituto de Investigaciones Legislativas, Financieras y Socioeconómicas “Gilberto Bosques Saldívar” promueva la innovación legislativa, la vinculación con instituciones académicas, científicas y sociales, así como la coordinación de mecanismos de colaboración y participación que permitan incorporar conocimiento técnico y especializado en el proceso legislativo.

Las iniciativas fueron dirigidas a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Durante la sesión, la Comisión Permanente dio cuenta de las siguientes propuestas legislativas:

-Iniciativa del diputado Elpidio Díaz Escobar para reformar el artículo 218 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, con el objetivo de establecer que quien explote o emplee laboralmente a menores de dieciocho años de edad o personas incapaces en cantinas, tabernas, cabarets, prostíbulos, bares o centros de vicio, o cualquier otro lugar donde se afecte de forma negativa su sano desarrollo físico, mental, emocional, espiritual, moral o social, será sancionado con prisión de tres a seis años y con multa de seiscientas a mil Unidades de Medida y Actualización y, en caso de reincidencia, además con la clausura definitiva del establecimiento.

La iniciativa fue dirigida a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio procedente.

-Iniciativa de la diputada Leonela Jazmín Martínez Ayala y el diputado Elías Lozada Ortega para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Orgánica Municipal, con la finalidad de auditar la veracidad de la información contenida en los Tableros Digitales de Obra Pública y los Códigos QR, verificando que el avance físico reportado coincida con la ejecución real en campo. El incumplimiento o falsedad en esta información será calificado como falta administrativa en términos aplicables a la ley de la materia.

Para su estudio procedente, la iniciativa fue dirigida a la Comisión de Asuntos Municipales.

-Iniciativa del diputado Julio Miguel Huerta Gómez para reformar el segundo párrafo del artículo 35 de la Ley de Voluntad Anticipada para el Estado de Puebla, con la finalidad de que el Documento de Voluntad Anticipada no pueda ser revocado por familiares del enfermo en situación terminal cuando este lo hubiere suscrito en pleno uso de sus facultades mentales, aun cuando estas se vean afectadas con posterioridad por su misma condición, salvo que medie causa médica justificada que permita al enfermo recobrar de manera inequívoca su salud.

Para su análisis correspondiente, la propuesta legislativa fue enviada a la Comisión de Salud.

-Iniciativa de la diputada Xel Arianna Hernández García para declarar la tercera semana de noviembre de cada año como la “Semana Nacional de las Mujeres Emprendedoras”. La propuesta legislativa fue dirigida a la Comisión de Cultura.

La propuesta legislativa fue enviada a la Comisión de Cultura para su estudio y resolución procedente

-Iniciativa de la diputada Fedrha Isabel Suriano Corrales para reformar los artículos 69, 89 y 119 de la Ley de Educación del Estado de Puebla, con la finalidad de establecer que, en los planes y programas de estudio, se promueva la adopción de estilos de vida saludables, la educación para la salud y la incorporación de la seguridad alimentaria y nutricional en niñas, niños y adolescentes, con enfoque en la agricultura local.

La propuesta legislativa fue enviada a la Comisión de Educación para su estudio y resolución procedente

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